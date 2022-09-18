"Рубин" узнал соперника по четвёртому раунду Кубка России по футболу

Встреча состоится в Ульяновске. Кроме того, соперников узнали и другие участники четвёртого раунда. Так, лидер Первой лиги — "Алания" — встретится с "Динамо" из Санкт-Петербурга, а единственный любительский клуб в этой стадии — "Ставропольагросоюз" — сыграет с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.