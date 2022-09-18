"Рубин" узнал соперника по четвёртому раунду Кубка России по футболу
Названы пары четвёртого раунда Кубка России по футболу
Казанский "Рубин" сыграет с ульяновской "Волгой" в четвёртом раунде "Пути регионов" Кубка России по футболу. Жеребьёвка состоялась 18 сентября.
Встреча состоится в Ульяновске. Кроме того, соперников узнали и другие участники четвёртого раунда. Так, лидер Первой лиги — "Алания" — встретится с "Динамо" из Санкт-Петербурга, а единственный любительский клуб в этой стадии — "Ставропольагросоюз" — сыграет с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.
Встречи пройдут с 4 по 6 октября. Хозяевами матчей станут клубы Второй лиги.
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ФК "Рубин"