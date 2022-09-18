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18 сентября, 09:03

Круговой заменит травмированного Дивеева в сборной России

Защитник "Зенита" Данил Круговой вызван в расположение сборной России по футболу вместо Игоря Дивеева, который получил травму и выбыл до конца года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Данил Круговой присутствовал в расширенном списке игроков, который тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным объявил 7 сентября. Футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске с 19 сентября", — говорится в тексте релиза.

Футболист сборной России Дивеев выбыл на три месяца из-за перелома ноги

Футболист сборной России Дивеев выбыл на три месяца из-за перелома ноги

Ранее Лайф сообщал, что Игорь Дивеев получил травму в матче против "Торпедо", который завершился для ЦСКА поражением со счётом 0:1.

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РФС

Шамиль Гаджиев

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