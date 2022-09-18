Круговой заменит травмированного Дивеева в сборной России

Защитник "Зенита" Данил Круговой вызван в расположение сборной России по футболу вместо Игоря Дивеева, который получил травму и выбыл до конца года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Данил Круговой присутствовал в расширенном списке игроков, который тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным объявил 7 сентября. Футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске с 19 сентября", — говорится в тексте релиза.