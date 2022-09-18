Новак ответил на предложение фон дер Ляйен отправлять счета за газ в Москву

Жители Европы продолжают получать огромные счета за коммунальные услуги, которые не могут оплатить, и их отправка в Москву по совету главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ничему не поможет. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", — сказал он.

Кроме того, Новак прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "отправлять эти счета в Москву", подчеркнув, что советовать можно что угодно, но легче от этого не станет.