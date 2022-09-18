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18 сентября, 11:36

Новак ответил на предложение фон дер Ляйен отправлять счета за газ в Москву

Новак: Счета европейцев за свет и газ продолжат расти, отправка их в РФ не поможет

Жители Европы продолжают получать огромные счета за коммунальные услуги, которые не могут оплатить, и их отправка в Москву по совету главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ничему не поможет. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", — сказал он.

Кроме того, Новак прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "отправлять эти счета в Москву", подчеркнув, что советовать можно что угодно, но легче от этого не станет.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава ЕК фон дер Ляйен предложила европейцам отправить счета за газ и свет в Москву. Так она ответила евродепутату движения "Неподчинившаяся Франция" Манон Обри, которая принесла на пленарную сессию Европарламента 14 сентября полученные от соотечественников счета.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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