Песков: Угроза вторичных санкций не сможет сильно повлиять на торговлю между РФ и Китаем

Угроза вторичных санкций США против китайских компаний на сегодняшний день есть, однако рестрикции не окажут существенного влияния на сотрудничество Москвы и Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1".

"Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют своё негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция всё равно со знаком плюс в плане роста", — ответил представитель Кремля на вопрос о страхе китайских компаний перед американскими санкциями.