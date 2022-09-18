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18 сентября, 11:25

Песков: Угроза вторичных санкций не сможет сильно повлиять на торговлю между РФ и Китаем

Угроза вторичных санкций США против китайских компаний на сегодняшний день есть, однако рестрикции не окажут существенного влияния на сотрудничество Москвы и Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1".

"Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют своё негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция всё равно со знаком плюс в плане роста", — ответил представитель Кремля на вопрос о страхе китайских компаний перед американскими санкциями.

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Ранее Лайф сообщал, что США задумались о санкциях против Китая. Таким образом американская администрация намерена удержать Пекин "от захвата Тайваня".

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ТАСС / Смитюк Юрий

Наталья Исакова

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