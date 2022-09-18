"Для чего они нужны?": Экс-игрок "Локомотива" высказался против проведения товарищеских матчей сборной России
Руслан Пименов высказался против товарищеских матчей сборной России
Бывший нападающий столичного "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов выступил против проведения товарищеских матчей национальной команды с Киргизией и Ираном. Об этом пишет Sport24.
"Я против того, чтобы сборная в нынешних условиях играла товарищеские матчи. Для чего они нужны сейчас?" — заявил Пименов.
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Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде. В СМИ же появилась информация, что встреча Киргизия – Россия находится под угрозой срыва из-за реализации медиаправ.
ТАСС / Станислав Красильников