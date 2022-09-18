"Для чего они нужны?": Экс-игрок "Локомотива" высказался против проведения товарищеских матчей сборной России

Бывший нападающий столичного "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов выступил против проведения товарищеских матчей национальной команды с Киргизией и Ираном. Об этом пишет Sport24.

"Я против того, чтобы сборная в нынешних условиях играла товарищеские матчи. Для чего они нужны сейчас?" — заявил Пименов.