Песков оценил возможность разделения экономик России и стран Центральной Азии
Песков заявил, что вряд ли возможно разделить экономики России и стран Центральной Азии
Разъединить экономики России и государств Центральной Азии, скорее всего, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на соответствующее желание Соединённых Штатов Америки.
"Вряд ли это возможно", — отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее Лайф писал, что Песков заявил об отсутствии стремления у России и Китая "рулить всем миром". Представитель Кремля также отметил сходство позиций Москвы и Пекина в отношении "провокационных действий" со стороны Вашингтона.
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ТАСС / Сергей Бобылев