Песков оценил возможность разделения экономик России и стран Центральной Азии

Разъединить экономики России и государств Центральной Азии, скорее всего, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на соответствующее желание Соединённых Штатов Америки.

"Вряд ли это возможно", — отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".