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18 сентября, 11:29

Песков оценил возможность разделения экономик России и стран Центральной Азии

Песков заявил, что вряд ли возможно разделить экономики России и стран Центральной Азии

Разъединить экономики России и государств Центральной Азии, скорее всего, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на соответствующее желание Соединённых Штатов Америки.

"Вряд ли это возможно", — отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков ответил на вопрос о применении на Украине ядерного оружия

Песков ответил на вопрос о применении на Украине ядерного оружия

Ранее Лайф писал, что Песков заявил об отсутствии стремления у России и Китая "рулить всем миром". Представитель Кремля также отметил сходство позиций Москвы и Пекина в отношении "провокационных действий" со стороны Вашингтона.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов

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