ООН может принять активную позицию после убийства военнопленного при обстреле ВСУ в ДНР

Гибель и ранения украинских пленных военных при обстреле исправительной колонии в Еленовке со стороны Вооружённых сил Украины могут подтолкнуть членов миссии ООН к более активной позиции. Этот инцидент демонстрирует необходимость их присутствия в ДНР, заявила омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова в беседе с ТАСС.

"Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН [в ДНР]. Надеюсь, что сегодняшняя гибель и ранения украинских пленных подтолкнут членов гуманитарной миссии к более активной позиции в вопросе мониторинга ситуации вокруг колонии в Еленовке", — сказала она.