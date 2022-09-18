ООН может принять активную позицию после убийства военнопленного при обстреле ВСУ в ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова: Обстрел ВСУ колонии в Еленовке подтолкнёт ООН к активной позиции
Гибель и ранения украинских пленных военных при обстреле исправительной колонии в Еленовке со стороны Вооружённых сил Украины могут подтолкнуть членов миссии ООН к более активной позиции. Этот инцидент демонстрирует необходимость их присутствия в ДНР, заявила омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова в беседе с ТАСС.
"Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН [в ДНР]. Надеюсь, что сегодняшняя гибель и ранения украинских пленных подтолкнут членов гуманитарной миссии к более активной позиции в вопросе мониторинга ситуации вокруг колонии в Еленовке", — сказала она.
Морозова обратила внимание на то, что власти ДНР неоднократно обращались к представителям международных организаций для участия в расследовании последствия ударов ВСУ. Омбудсмен также подчеркнула, что пока неизвестна дата визита миссии ООН в колонию в Еленовке. Власти республики вообще не уверены, что организация отреагирует на их обращения.
Ранее сообщалось, что один военнопленный убит и четверо пострадали при обстреле ВСУ колонии в Еленовке. Причём это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.
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