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18 сентября, 09:55

Белоруска Алимбекова выиграла масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей масс-старта на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах.

На четырёх огневых рубежах она промазала один раз и на семь с лишним секунд опередила россиянку Наталью Гербулову, которая стала второй. Третьей финишировала ещё одна представительница России Елизавета Каплина.

Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images

Шамиль Гаджиев

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