Белоруска Алимбекова выиграла масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей масс-старта на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах.
На четырёх огневых рубежах она промазала один раз и на семь с лишним секунд опередила россиянку Наталью Гербулову, которая стала второй. Третьей финишировала ещё одна представительница России Елизавета Каплина.
Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
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