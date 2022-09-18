Почему нельзя есть очень горячую и холодную пищу

Слишком горячая или холодная еда могут привести к проблемам с ЖКТ. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам эксперта, при употреблении продуктов из холодильника процесс переваривания пищи может затянуться. Специалист добавил, что организм человека "сбрасывает" такую еду из желудка сразу в кишечник, при этом полезные вещества не усваиваются.

"Это приводит к послаблению стула или диарее, а вместе с этим вырастает избыток микробов в кишечнике. Со временем это приводит к раздражению и воспалению кишечника", — подчеркнул гастроэнтеролог.

Очень горячая еда, в свою очередь, может навредить слизистой оболочке желудка и кишечника, а также позволяет патогенным бактериям попасть в организм. В результате между клетками образуются "дыры" и отёк, отметил врач. Он обратил внимание, что в данном случае слизистая уже не может препятствовать распространению вредных веществ и микробов.

Только что приготовленное горячее блюдо может и вовсе привести к развитию гастрита, подчеркнул эксперт. Гастроэнтеролог посоветовал есть тёплую пищу, так как она будет быстрее усваиваться организмом человека, да и чувство сытости сохранится на долгое время.