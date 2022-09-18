Пять военнопленных пострадали в результате обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ

В результате обстрела колонии в городе Еленовке Волновахского района ДНР пострадали пятеро украинских пленных военных. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минюста республики.

"В результате обстрела погиб пленный — украинский военнослужащий, ещё пятеро пленных ранены, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди личного состава Волновахской ИК нет", — говорится в сообщении.