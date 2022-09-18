Пять военнопленных пострадали в результате обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ
Число раненных военнопленных при обстреле ВСУ колонии в Еленовке выросло до пяти
В результате обстрела колонии в городе Еленовке Волновахского района ДНР пострадали пятеро украинских пленных военных. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минюста республики.
"В результате обстрела погиб пленный — украинский военнослужащий, ещё пятеро пленных ранены, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди личного состава Волновахской ИК нет", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что украинские военные обстреляли территорию Волновахской исправительной колонии Госслужбы исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР примерно в 09:50 утра. Экстренные службы по факту произошедшего проинформированы. Сейчас устанавливается степень разрушений зданий и сооружений колонии.
Ранее сообщалось, что один военнопленный убит и четверо пострадали при обстреле ВСУ колонии в Еленовке. Причём это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.
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