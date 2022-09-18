В Железногорске пьяный мужчина избил мальчика, который заступился за бабушку
В Железногорске пьяный мужчина на остановке дважды ударил восьмилетнего мальчика, который заступился за пожилую женщину. Видео с произошедшим появилось в паблике "ВКонтакте", сообщает kp.ru.
В Железногорске пьяный мужчина на остановке дважды ударил мальчика. Видео © "ВКонтакте" / "Железногорск. СобытияГород-26"
На кадрах видно, что мальчик подошёл на остановке к пьяному мужчине, который кричал на престарелую женщину. После того как ребёнок сделал замечание, дебошир переключил своё внимание на него и дважды ударил мальчика по лицу.
"Этот мальчик — одноклассник моей дочери. На остановке он заступился за бабушку, на которую кричал этот неадекват. Мальчика зовут Степан. Даже в таком юном возрасте он — настоящий мужчина. Спасибо родителям за такое воспитание. А тем, кто знает этого мужчину, просьба сообщить в правоохранительные органы", — написала женщина, которая выложила видео.
После инцидента третьеклассник пришёл домой и рассказал обо всём родителям, а те написали заявление в полицию. Личность мужчины была оперативно установлена. Им является безработный 46-летний местный житель. Он задержан, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что под Смоленском сотрудник полиции сфабриковала дело против 11-летнего ребёнка. Из документа следовало, что тот якобы курил в неположенном месте.
"ВКонтакте" / "Железногорск. СобытияГород-26"