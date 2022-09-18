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18 сентября, 10:23

В Норильске полуголый неадекват ворвался в школу, преследуя детей

Полуголый мужчина ворвался в одну из школ Норильска, преследуя детей

Мужчина без футболки забежал в школу № 21 в Норильске, бегая за детьми. Видео его задержания опубликовано в телеграм-канале "Норильск фото/видео/события".

Полуголого мужчину выносят из школы в Норильске. Видео © Telegram-канал "Норильск фото/видео/события"

Всё произошло 17 сентября. Со слов очевидцев, сначала неадекват преследовал ребят на улице и кричал, а затем проник внутрь учебного заведения. При этом школьники пытались отбиться от злоумышленника, используя палки и другие предметы. На кадрах видно, как силовики выносят мужчину из школы и втаскивают его в автомобиль скорой помощи.

О мотивах и целях нападавшего неизвестно. Официальных комментариев от правоохранительных органов по инциденту не поступало.

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Ранее Лайф писал, как в Алуште полиция задержала голого мужчину, который забаррикадировался в ломбарде. Мотивы его действий неизвестны.

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Кадр видео. Telegram-канал "Норильск фото/видео/события"

Артур Лапсаков

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