В Норильске полуголый неадекват ворвался в школу, преследуя детей

Мужчина без футболки забежал в школу № 21 в Норильске, бегая за детьми. Видео его задержания опубликовано в телеграм-канале "Норильск фото/видео/события".

Всё произошло 17 сентября. Со слов очевидцев, сначала неадекват преследовал ребят на улице и кричал, а затем проник внутрь учебного заведения. При этом школьники пытались отбиться от злоумышленника, используя палки и другие предметы. На кадрах видно, как силовики выносят мужчину из школы и втаскивают его в автомобиль скорой помощи.