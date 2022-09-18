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18 сентября, 10:13

Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Россиянин Максим Цветков стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который завершается в белорусских Раубичах.

Четыре огневых рубежа Цветков сумел пройти без единого промаха, что и позволило ему одержать победу. Второе место занял белорус Антон Смольский, третьим стал россиянин Роман Ерёмин.

Белоруска Алимбекова выиграла масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

Белоруска Алимбекова выиграла масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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ТАСС / AP / Matthias Schrader

Шамиль Гаджиев

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