Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Россиянин Максим Цветков стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который завершается в белорусских Раубичах.

Четыре огневых рубежа Цветков сумел пройти без единого промаха, что и позволило ему одержать победу. Второе место занял белорус Антон Смольский, третьим стал россиянин Роман Ерёмин.