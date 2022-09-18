Пенопласт VS минеральная вата: Как и чем утеплить дом, чтобы не замёрзнуть без отопления

Замкнутый тепловой контур является основой тёплого дома, поэтому укладывать утеплительные панели необходимо таким образом, чтобы не было зазоров в местах стыков конструкций. Это, как рассказал инженер и эксперт в сфере разработки проектной документации Дмитрий Мамин, позволит устранить мостик холода.

"Утепление стен должно содержать ветрозащиту в виде паропроницаемой мембраны, непосредственно сам утеплитель, который закладывается между планками каркаса, пароизоляцию, чтобы защитить утеплитель от влагонасыщенных паров и, как следствие, намокания. В случае использования в качестве утеплителя минеральной ваты необходим также вентиляционный зазор, при применении материалов на основе полистирола зазор не нужен", — приводит "Газета.ru" слова специалиста.

Самыми популярными утеплителями для жилого дома, по словам эксперта, считаются минеральная вата и её подвид — каменная. В свою очередь, пенополистирол, более известный как пенопласт, ничуть не уступает им. Данный материал обладает более низкой теплопроводностью, также он практически не изменят форму от влаги. Говоря о минусах пенопласта, Мамин предупредил, что он относится к горючим материалам, а ещё он не сжимается, что приводит к увеличению толщины слоёв утепляющей конструкции.