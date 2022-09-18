Эксперт объяснил, почему украинцы не идут воевать с Россией
Эксперт Насонов заявил, что Украина может распасться из-за отсутствия национальной идеи
Украина может распасться из-за отсутствия у граждан объединяющей национальной идеи в вооружённом конфликте с Россией. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил эксперт по безопасности Роман Насонов. Он подчеркнул, что жители Незалежной не мотивированы, чтобы участвовать в противостоянии.
"Такой объединяющей идеи у Украины на сегодняшний момент нет. Она находится на грани раскола по территориальному признаку, на грани веры людей в героев Великой Отечественной войны и героев-бандеровцев. Поэтому мобилизации чёткой у них быть не может в настоящий момент", — отметил эксперт.
Специалист добавил, что в Незалежной есть свои войска и мобилизационный резерв на данный момент не исчерпан. Однако от участия в боевых действиях можно откупиться. Эксперт подчеркнул, что в украинских военных комиссариатах сейчас коррупция, отделаться от призыва в ВСУ у мужчин получается за недорогую сумму.
Из-за этого против России участвует большое количество наёмников из стран НАТО, заметил Насонов. Специалист также заявил, что ущерб, который нанесён Украине, очень большой, однако киевские власти об этом предпочитают не говорить.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России уничтожили пункты базирования иностранных наёмников американской ЧВК "Академия" и батальона "Кракен". Удары пришлись в районы Краматорска и Николаевки в Донецкой Народной Республике.
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