Украина может распасться из-за отсутствия у граждан объединяющей национальной идеи в вооружённом конфликте с Россией. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил эксперт по безопасности Роман Насонов. Он подчеркнул, что жители Незалежной не мотивированы, чтобы участвовать в противостоянии.

"Такой объединяющей идеи у Украины на сегодняшний момент нет. Она находится на грани раскола по территориальному признаку, на грани веры людей в героев Великой Отечественной войны и героев-бандеровцев. Поэтому мобилизации чёткой у них быть не может в настоящий момент", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что в Незалежной есть свои войска и мобилизационный резерв на данный момент не исчерпан. Однако от участия в боевых действиях можно откупиться. Эксперт подчеркнул, что в украинских военных комиссариатах сейчас коррупция, отделаться от призыва в ВСУ у мужчин получается за недорогую сумму.

Из-за этого против России участвует большое количество наёмников из стран НАТО, заметил Насонов. Специалист также заявил, что ущерб, который нанесён Украине, очень большой, однако киевские власти об этом предпочитают не говорить.