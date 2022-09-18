Стремоусов: США могут быть причастны к обстрелу Администрации Херсонской области

США могут быть причастны к очередному обстрелу Администрации Херсонской области. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель главы регионального органа власти Кирилл Стремоусов.

Стремоусов рассказал об ударе по Администрации Херсонской области. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"По ВГА Херсонской области американцы могли бы нанести очередной удар. Ни один выстрел HIMARS не может быть произведён без американцев, которые планомерно обстреливают освобождённые от нацизма территории русских земель", — написал он.

При этом, по мнению Стремоусова, результат этих обстрелов очевиден: самоуничтожение укронацистской государственности, голод и холод зимой в Незалежной. Он напомнил, что системы противовоздушной обороны сбили все шесть ракет над регионом. Стремоусов также подчеркнул, что прямых попаданий по администрации нет.