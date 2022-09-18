В Польше заявили, что Россию поддерживает половина населения Земли

Половина населения Земли поддерживает Россию, заявил журналист Енджей Белецкий в статье для издания Rzeczpospolita. По его словам, президент РФ Владимир Путин встречался на саммите ШОС с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана в противовес позиции Запада.

"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — указывается в материале.

По словам обозревателя, западные страны удивились, когда узнали о встрече Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В результате Нью-Дели отказался поддержать санкции и сохранить импорт оружия из РФ. А вместе с тем Индия стала вторым по объёму покупателем российской нефти. К санкциям не присоединилась и Турция, сделав ставку на сбалансированную политику в конфликте на Украине. А Иран назвал действия России законной защитой её геостратегических интересов.

Также журналист упомянул и Китай, лидер которого Си Цзиньпин заявил о намерении КНР и РФ усилить сотрудничество. К тому же встреча председателя республики с Путиным важна во внутриполитическом смысле в преддверии съезда КПК, ведь это возможность показать свой авторитет в мире, подчеркнул обозреватель.