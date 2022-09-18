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Регион
Опубликовано 18 сентября 2022, 11:59
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В Польше заявили, что Россию поддерживает половина населения Земли

Rzeczpospolita: Половина человечества поддерживает Россию

Половина населения Земли поддерживает Россию, заявил журналист Енджей Белецкий в статье для издания Rzeczpospolita. По его словам, президент РФ Владимир Путин встречался на саммите ШОС с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана в противовес позиции Запада.

"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — указывается в материале.

По словам обозревателя, западные страны удивились, когда узнали о встрече Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В результате Нью-Дели отказался поддержать санкции и сохранить импорт оружия из РФ. А вместе с тем Индия стала вторым по объёму покупателем российской нефти. К санкциям не присоединилась и Турция, сделав ставку на сбалансированную политику в конфликте на Украине. А Иран назвал действия России законной защитой её геостратегических интересов.

Также журналист упомянул и Китай, лидер которого Си Цзиньпин заявил о намерении КНР и РФ усилить сотрудничество. К тому же встреча председателя республики с Путиным важна во внутриполитическом смысле в преддверии съезда КПК, ведь это возможность показать свой авторитет в мире, подчеркнул обозреватель.

Песков: Страны – участницы ШОС дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов
Песков: Страны – участницы ШОС дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов

Ранее Дмитрий Песков заявил, что угроза вторичных санкций не сможет сильно повлиять на торговлю между РФ и Китаем, потому что общая тенденция всё равно со знаком плюс в плане роста.

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Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Евгения Колесникова
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