Глава "Росатома" Лихачёв: К данным МАГАТЭ по ЗАЭС добавляется политическая составляющая

К данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской АЭС добавляется политическая составляющая. Об этом заявил глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. По его мнению, сотрудники агентства — грамотные люди, которые понимают, что на самом деле происходит на станции и откуда ведутся её обстрелы.

"Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции — она примерно такая же, как вокруг Специальной военной операции в целом", — отметил Лихачёв в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".