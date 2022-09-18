Брянские власти рассказали о создании отряда из добровольцев для участия в СВО

Около 800 жителей Брянской области подались добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом на странице "ВКонтакте" сообщил глава региона.

"Сегодня три полка из Брянской области выполняют задачи, поставленные президентом нашей страны. Около 800 наших жителей стали добровольцами, сформирован батальон имени нашего великого воина Пересвета", — сказал он.