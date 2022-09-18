Брянские власти рассказали о создании отряда из добровольцев для участия в СВО
Губернатор Богомаз: Около 800 жителей Брянской области записались добровольцами в СВО
Около 800 жителей Брянской области подались добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом на странице "ВКонтакте" сообщил глава региона.
"Сегодня три полка из Брянской области выполняют задачи, поставленные президентом нашей страны. Около 800 наших жителей стали добровольцами, сформирован батальон имени нашего великого воина Пересвета", — сказал он.
О создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета в середине августа сообщил областной военный комиссариат, пригласив жителей региона вступить в его ряды.
Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Магаданской области Сергей Носов.
ТАСС / Пётр Ковалёв