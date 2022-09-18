НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 11:48

Пять взрывов прогремело в Херсоне, в небе видны следы от ракет

Минимум пять взрывов прогремело в Херсоне в воскресенье. Как пишет ТАСС, предположительно, работает российская система противовоздушной обороны.

Всё произошло около 14:25 мск, в небе над городом видны следы от ракет. Официального подтверждения работы ПВО пока нет.

Власти Херсона рассказали о ситуации в области после ликвидации диверсантов

Власти Херсона рассказали о ситуации в области после ликвидации диверсантов

Ранее в Херсоне заявили, что союзные силы полностью контролируют область. Также под их контролем Бериславский район и Великая Александровка, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Обложка ©

VK / Администрация Херсонской области

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров