Пять взрывов прогремело в Херсоне, в небе видны следы от ракет

Минимум пять взрывов прогремело в Херсоне в воскресенье. Как пишет ТАСС, предположительно, работает российская система противовоздушной обороны.

Всё произошло около 14:25 мск, в небе над городом видны следы от ракет. Официального подтверждения работы ПВО пока нет.