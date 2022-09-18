Пять взрывов прогремело в Херсоне, в небе видны следы от ракет
Минимум пять взрывов прогремело в Херсоне в воскресенье. Как пишет ТАСС, предположительно, работает российская система противовоздушной обороны.
Всё произошло около 14:25 мск, в небе над городом видны следы от ракет. Официального подтверждения работы ПВО пока нет.
Ранее в Херсоне заявили, что союзные силы полностью контролируют область. Также под их контролем Бериславский район и Великая Александровка, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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