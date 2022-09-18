Песков: Страны – участницы ШОС дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов

Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов и общего блага. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1".

"Нет, это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС", — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать ШОС противовесом "Большой семёрке", как об этом говорят на Западе.