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18 сентября, 11:45

Песков: Страны – участницы ШОС дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов

Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов и общего блага. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1".

"Нет, это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС", — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать ШОС противовесом "Большой семёрке", как об этом говорят на Западе.

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Напомним, ШОС — это международная организация, основанная в 2001 году. На сегодняшний день её участниками являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, а с недавних пор ещё и Иран. На прошедшем в Самарканде саммите ШОС также был запущен процесс приёма в организацию Белоруссии в качестве полноправного члена. Кроме того, Египет, Саудовская Аравия и Катар стали партнёрами по диалогу, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ начали процедуру приобретения этого статуса. Вместе с тем накануне лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары также является членство в ШОС.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова

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