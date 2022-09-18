Песков: Страны – участницы ШОС дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов
Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дружат не против кого-то, а во имя высоких идеалов и общего блага. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1".
"Нет, это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС", — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать ШОС противовесом "Большой семёрке", как об этом говорят на Западе.
Напомним, ШОС — это международная организация, основанная в 2001 году. На сегодняшний день её участниками являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, а с недавних пор ещё и Иран. На прошедшем в Самарканде саммите ШОС также был запущен процесс приёма в организацию Белоруссии в качестве полноправного члена. Кроме того, Египет, Саудовская Аравия и Катар стали партнёрами по диалогу, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ начали процедуру приобретения этого статуса. Вместе с тем накануне лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары также является членство в ШОС.
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