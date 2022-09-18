ВС РФ уничтожили базы наёмников американской ЧВК "Академия" и батальона "Кракен"

Вооружённые силы России уничтожили пункты базирования иностранных наёмников американской ЧВК "Академия" и батальона "Кракен". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной компании "Академия" и нацформирования "Кракен", — сказал он в ходе брифинга.