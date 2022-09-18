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Регион
Опубликовано 18 сентября 2022, 12:04
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ВС РФ уничтожили базы наёмников американской ЧВК "Академия" и батальона "Кракен"

Вооружённые силы России уничтожили пункты базирования иностранных наёмников американской ЧВК "Академия" и батальона "Кракен". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной компании "Академия" и нацформирования "Кракен", — сказал он в ходе брифинга.

Удары пришлись в районы Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики, указал Конашенков.

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ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом

Ранее Лайф рассказывал, что батальон нацформирования "Айдар" в ДНР потерял более половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики, добавил Конашенков.

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