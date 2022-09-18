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Опубликовано 18 сентября 2022, 12:18

ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО "Ураган"

СЦКК: Огонь ВСУ по колонии в Еленовке вёлся из РСЗО "Ураган"

Украинские военные вели обстрел исправительной колонии в Еленовке, в ходе которого погиб один военнопленный и пятеро пострадали, из РСЗО "Ураган". Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"По уточнённой информации, в 10:20 с направления населённого пункта Максимильяновка в направлении населённого пункта Еленовка выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", — говорится в сообщении.

ООН может принять активную позицию после убийства военнопленного при обстреле ВСУ в ДНР
ООН может принять активную позицию после убийства военнопленного при обстреле ВСУ в ДНР

Ранее сообщалось, что в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке был убит один военнопленный и четверо пострадали. Позднее число раненых увеличилось до пяти. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может принять активную позицию после этого инцидента, ведь он демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.

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Getty Images / Scott Olson

Григорий Воронцов
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