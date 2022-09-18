ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО "Ураган"

Украинские военные вели обстрел исправительной колонии в Еленовке, в ходе которого погиб один военнопленный и пятеро пострадали, из РСЗО "Ураган". Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).