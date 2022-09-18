Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области в момент трагедии копала картошку
Дом, где проживает семья. Фото © СУ СК РФ по Иркутской области
Матери полуторагодовалого малыша из посёлка Красный Яр, которого до смерти забил психически нездоровый отчим, в момент трагедии не было дома. Об этом Лайфу рассказал источник.
Семья, где произошло убийство, является многодетной и на учёте в полиции не состоит. По нашим данным, у матери, кроме погибшего ребёнка, есть ещё трое малолетних детей. В роковой день женщина оставила малыша под присмотром 22-летнего сожителя, а сама уехала к родственникам копать картошку.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр. Мужчина несколько раз ударил полуторагодовалого пасынка о стену, из-за чего малыш скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный состоит на учёте у психиатра. На допросе он во всём сознался.