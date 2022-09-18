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18 сентября, 13:34

Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области в момент трагедии копала картошку

<p>Дом, где проживает семья. Фото © СУ СК РФ по Иркутской области</p>

Дом, где проживает семья. Фото © СУ СК РФ по Иркутской области

Матери полуторагодовалого малыша из посёлка Красный Яр, которого до смерти забил психически нездоровый отчим, в момент трагедии не было дома. Об этом Лайфу рассказал источник.

Семья, где произошло убийство, является многодетной и на учёте в полиции не состоит. По нашим данным, у матери, кроме погибшего ребёнка, есть ещё трое малолетних детей. В роковой день женщина оставила малыша под присмотром 22-летнего сожителя, а сама уехала к родственникам копать картошку.

Отец убил двух маленьких детей отравленным йогуртом из мести бывшей жене

Отец убил двух маленьких детей отравленным йогуртом из мести бывшей жене

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр. Мужчина несколько раз ударил полуторагодовалого пасынка о стену, из-за чего малыш скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный состоит на учёте у психиатра. На допросе он во всём сознался.

Наталья Исакова

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