Три мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ Горловки

Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими военными шахты им. Н.А. Изотова Никитовского района Горловки. Количество раненых возросло до пяти. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"По предварительной информации, в результате обстрела горловского посёлка шахты им. Н.А. Изотова со стороны укронацистов количество раненых мирных жителей Горловки возросло до пяти. Все раненые находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Количество пострадавших уточняется", — написал он.

Позже Приходько добавил, что количество погибших возросло до трёх.