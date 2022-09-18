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18 сентября, 13:12

Три мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ Горловки

<p>ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Prikhodko1970/6711" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Приходько РИК"</a></p>

ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Обложка © Telegram / "Приходько РИК"

Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими военными шахты им. Н.А. Изотова Никитовского района Горловки. Количество раненых возросло до пяти. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"По предварительной информации, в результате обстрела горловского посёлка шахты им. Н.А. Изотова со стороны укронацистов количество раненых мирных жителей Горловки возросло до пяти. Все раненые находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Количество пострадавших уточняется", — написал он.

Позже Приходько добавил, что количество погибших возросло до трёх.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS. Как говорится в сообщении ведомства в "Телеграме", ВСУ выпустили по Сватову две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе уточняется.

Григорий Воронцов
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