Три мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ Горловки
ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Обложка © Telegram / "Приходько РИК"
Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими военными шахты им. Н.А. Изотова Никитовского района Горловки. Количество раненых возросло до пяти. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
"По предварительной информации, в результате обстрела горловского посёлка шахты им. Н.А. Изотова со стороны укронацистов количество раненых мирных жителей Горловки возросло до пяти. Все раненые находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Количество пострадавших уточняется", — написал он.
Позже Приходько добавил, что количество погибших возросло до трёх.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS. Как говорится в сообщении ведомства в "Телеграме", ВСУ выпустили по Сватову две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе уточняется.