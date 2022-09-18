Реабилитировались за 0:8: "Оренбург" одержал победу над "Пари НН" после разгрома от "Зенита"
"Оренбург" переиграл "Пари НН" в матче футбольной Премьер-лиги
Футбольный клуб "Оренбург" переиграл соперников из "Пари НН" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0.
Счёт уральцы открыли на исходе получаса игры, когда ворота нижегородцев поразил Тимур Аюпов. Удвоить преимущество гости смогли во второй половине встречи. Отличился Антон Эктов.
В турнирной таблице клубы располагаются на соседних позициях — девятом и десятом месте — с равным количеством очков. В следующем туре "Оренбург" примет московское "Динамо", а "Пари НН" отправится в гости на матч с "Краснодаром".
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ФК "Пари НН"