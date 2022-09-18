В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших в конфликте с Таджикистаном
Число погибших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе возросло до 46
Число погибших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе с Таджикистаном возросло с 36 до 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.
"Общее количество погибших в результате вооружённого конфликта в Баткенской области составляет 46 человек", — говорится в сообщении.
Так, в организации здравоохранения Баткена поступили тела ещё десяти погибших, уточнили в ведомстве.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Вчера, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
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