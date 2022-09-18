Путин призвал Жапарова и Рахмона урегулировать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили обстановку на границе двух стран.
Российский лидер призвал не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Также президент подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.
Стороны условились о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Вчера, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта погибло 36 граждан, ещё 129 пострадало.