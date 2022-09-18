Путин призвал Жапарова и Рахмона урегулировать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили обстановку на границе двух стран.

Российский лидер призвал не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Также президент подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.