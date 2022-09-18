Москвичей просят быть внимательными на улице из-за дождя и сильного ветра

Столичные власти просят жителей Москвы быть внимательными на улице в связи с приближающимися дождём и ветром. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, после 21:00 по московскому времени ожидается сильный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. При этом непогода сохранится и завтра в течение всего дня, когда порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

"Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", — сказано в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, в связи с неблагоприятным прогнозом было принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.

"На круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", — сказал он.