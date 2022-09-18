Москвичам рассказали, какой погоды ждать на грядущей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что погода в начале следующей недели в Москве будет дождливой. Об этом он рассказал в беседе с RT. Так, осадки ожидаются в ночь на понедельник и днём.

"Если не смотреть в окно, то завтра будет трудно отличить ночь ото дня. Потому что температура будет почти одна и та же. Минимальная температура ночью +10...+12 °С, а максимальная — всего +12...+14 °С. То есть амплитуда суточного хода температуры — всего два градуса", — отметил Вильфанд.

По его словам, это объясняется тем, что достаточно плотные облака при осадках не дают солнечным лучам пробиться к земле. Из-за этого температура практически не будет изменяться на протяжении всего дня, заметил синоптик. Специалист добавил, что 19 сентября в Москве будет очень низкое давление, которое почти на 17–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы, погода будет типично осенней. При этом во второй половине недели сильных дождей быть не должно, заключил эксперт.