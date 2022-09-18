Премьер Венгрии предрёк Украине потерю значительной части земель

В обозримом будущем Украина может лишиться значительной части земель. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе закрытой встречи партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

"Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории", — приводит его слова газета Nepszava.

Вместе с тем Орбан обвинил Запад в том, что конфликт на Украине стал глобальным. Также венгерский премьер раскритиковал санкции ЕС против России, назвав их "выстрелом себе в ногу". Он прогнозирует, что зимой из-за энергетического кризиса может остановиться до 40% европейской промышленности. В связи с этим, как подчеркнул Орбан, Будапешт выступает против продления ограничений в адрес Москвы.