Выступления украинской делегации в Организации Объединённых Наций похожи на дешёвые ток-шоу. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в кулуарах всемирной организации уже возмущаются поведением представителей Незалежной на заседаниях Совбеза (СБ). Украинцы постоянно оскорбляют российских дипломатов, а также заявляют, что РФ якобы незаконно занимает место постоянного члена СБ. Таким поведением, как указал Полянский, Киев попросту ставит своих западных покровителей в неудобное положение.

"Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ во фрагмент дешёвых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает медвежью услугу и своей стране, и её спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет", — отметил постпред РФ при ООН в интервью РИА "Новости".