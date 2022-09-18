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18 сентября, 09:10

Полянский назвал дешёвыми ток-шоу выступления украинской делегации в ООН

Полянский: В кулуарах ООН возмущены поведением Украины на заседаниях

Выступления украинской делегации в Организации Объединённых Наций похожи на дешёвые ток-шоу. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в кулуарах всемирной организации уже возмущаются поведением представителей Незалежной на заседаниях Совбеза (СБ). Украинцы постоянно оскорбляют российских дипломатов, а также заявляют, что РФ якобы незаконно занимает место постоянного члена СБ. Таким поведением, как указал Полянский, Киев попросту ставит своих западных покровителей в неудобное положение.

"Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ во фрагмент дешёвых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает медвежью услугу и своей стране, и её спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет", — отметил постпред РФ при ООН в интервью РИА "Новости".

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Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Украине новой вехой в антироссийской кампании. Он также назвал дезинформацией обвинения в адрес РФ со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Москву в создании "фильтрационных лагерей" на территории Незалежной.

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ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire

Наталья Исакова

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