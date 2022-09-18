Колумбийский футболист Барриос уверен, что "Зенит" выиграет РПЛ в этом сезоне
Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос после матча с "Динамо" оценил шансы клуба из Северной столицы выиграть РПЛ по итогам текущего сезона.
"Можно ли уже назвать "Зенит" чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне", — заявил Барриос "РБ-Спорт".
Напомним, "Зенит" в гостях обыграл столичное "Динамо" со счётом 2:0 в матче 10-го тура РПЛ и продолжил лидировать в турнирной таблице чемпионата страны.
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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов