Колумбийский футболист Барриос уверен, что "Зенит" выиграет РПЛ в этом сезоне

Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос после матча с "Динамо" оценил шансы клуба из Северной столицы выиграть РПЛ по итогам текущего сезона.

"Можно ли уже назвать "Зенит" чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне", — заявил Барриос "РБ-Спорт".