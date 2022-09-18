НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 09:00

Колумбийский футболист Барриос уверен, что "Зенит" выиграет РПЛ в этом сезоне

Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос после матча с "Динамо" оценил шансы клуба из Северной столицы выиграть РПЛ по итогам текущего сезона.

"Можно ли уже назвать "Зенит" чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне", — заявил Барриос "РБ-Спорт".

Питер уходит всё дальше: "Зенит" в большинстве выиграл у "Динамо" в московском матче РПЛ

Питер уходит всё дальше: "Зенит" в большинстве выиграл у "Динамо" в московском матче РПЛ

Напомним, "Зенит" в гостях обыграл столичное "Динамо" со счётом 2:0 в матче 10-го тура РПЛ и продолжил лидировать в турнирной таблице чемпионата страны.

Обложка ©

ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров