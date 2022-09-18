Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя

"Во время осмотра школы в Мариуполе на одном из этажей нас ждала девочка с небольшим плюшевым медведем в руках. Девочка протянула мне игрушку со словами: "Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка", — написал Беглов, уточнив, что пообещал девочке передать подарок.