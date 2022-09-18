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18 сентября, 09:19

Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал девочке из Мариуполя передать подаренного ею плюшевого медведя президенту России Владимиру Путину. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы Северной столицы.

Беглов пообещал девочке из Мариуполя передать Путину плюшевого медведя. Видео © Telegram-канал Александра Беглова

"Во время осмотра школы в Мариуполе на одном из этажей нас ждала девочка с небольшим плюшевым медведем в руках. Девочка протянула мне игрушку со словами: "Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка", — написал Беглов, уточнив, что пообещал девочке передать подарок.

В свою очередь, губернатор Петербурга подарил девочке настольную игру, заметив, что теперь ей будет за чем скоротать вечер, когда сделаны уроки.

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Ранее Лайф рассказывал, что волонтёры передали многодетным и малообеспеченным семьям Мариуполя телефоны и ноутбуки. По словам председателя МГЕР Антона Демидова, техника, переданная волонтёрами, понадобится детям в связи с началом учебного года.

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Кадр видео. Telegram-канал Александра Беглова

Артур Лапсаков

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