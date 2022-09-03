Отец убил двух маленьких детей отравленным йогуртом из мести бывшей жене
Житель Боливии отомстил бывшей жене, убив двоих детей отравленным йогуртом
Житель Боливии получил 60 лет тюрьмы за убийство детей отравленным йогуртом после того, как их мама встретила нового мужчину. Об этом пишет The Sun.
37-летний Хавьер Эрнандес Рохано заявил бывшей партнёрше, что хочет купить новую обувь для детей четырёх и семи лет. Однако вместо магазина он отвёл ребят в дом, где накормил детским йогуртом, который отравил жидким инсектицидом. Мужчина и сам съел ядовитое лакомство, после чего у него начались сильные желудочные спазмы. В тяжёлом состоянии он добрался до полицейского участка в городе Ла-Пас, где признался в содеянном.
Рохано несколько недель провёл в реанимации и всё это время извинялся перед членами семьи за убийство детей. Полиции он заявил, что решил сделать это из ревности, ведь его бывшая жена встретила нового партнёра.
История вызвала бурную реакцию среди местных жителей, требовавших правосудия. В итоге уголовный суд приговорил мужчину к 60 годам заключения.
Ранее Лайф рассказывал, что в лесу в Перми нашли тела 45-летней жительницы Башкирии и пятилетней девочки, которые приехали в гости к подруге. По данным следствия, 49-летняя пермячка заранее спланировала преступление. Само убийство 17 августа совершил 40-летний знакомый злоумышленницы. Сначала он зарезал женщину, а затем задушил её дочь. На автомобиле мужчина вывез тела за город и закопал. Фигурантка дела на допросе назвала причиной убийства чёрную магию.
Новости
В США мужчина угнал самолёт и угрожает врезаться на нём в супермаркет Walmart
сегодня в 14:19
Экс-кандидата в президенты Франции хотят засудить за неверие в слова Зеленского о Буче
сегодня в 14:14
Плыли без света, но быстро: Боец Скиф раскрыл подробности новой попытки десанта ВСУ на катерах захватить ЗАЭС
сегодня в 14:09
Unsplash