Отец убил двух маленьких детей отравленным йогуртом из мести бывшей жене

Житель Боливии получил 60 лет тюрьмы за убийство детей отравленным йогуртом после того, как их мама встретила нового мужчину. Об этом пишет The Sun.

37-летний Хавьер Эрнандес Рохано заявил бывшей партнёрше, что хочет купить новую обувь для детей четырёх и семи лет. Однако вместо магазина он отвёл ребят в дом, где накормил детским йогуртом, который отравил жидким инсектицидом. Мужчина и сам съел ядовитое лакомство, после чего у него начались сильные желудочные спазмы. В тяжёлом состоянии он добрался до полицейского участка в городе Ла-Пас, где признался в содеянном.

Рохано несколько недель провёл в реанимации и всё это время извинялся перед членами семьи за убийство детей. Полиции он заявил, что решил сделать это из ревности, ведь его бывшая жена встретила нового партнёра.