МИД Румынии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Заявление экс-министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о территориях Украины является неприемлемым и отличается от позиции страны. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. МИД Румынии вместе с тем подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"МИД подтверждает свою твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в её признанных на международном уровне границах", — говорится в сообщении.

Министерство возмутили слова Марги относительно российской спецоперации на территории Украины и её последствий. По данным ведомства, такие заявления находятся в грубом противоречии с официальной позицией Румынии по отношению к "Операции Z" и фундаментальными принципами международного права, которые управляют сейчас международными отношениями.