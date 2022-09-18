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18 сентября, 13:14

МИД Румынии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

МИД Румынии назвал неприемлемым заявление экс-главы ведомства о территориях Украины

Заявление экс-министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о территориях Украины является неприемлемым и отличается от позиции страны. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. МИД Румынии вместе с тем подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"МИД подтверждает свою твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в её признанных на международном уровне границах", — говорится в сообщении.

Министерство возмутили слова Марги относительно российской спецоперации на территории Украины и её последствий. По данным ведомства, такие заявления находятся в грубом противоречии с официальной позицией Румынии по отношению к "Операции Z" и фундаментальными принципами международного права, которые управляют сейчас международными отношениями.

В Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли

В Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли

Ранее и Киев возмутили слова румынского дипломата о разделе территории Украины. Андрей Марга высказался о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. В Киеве назвали такие высказывания неприемлемыми.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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