НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 14:47

Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области пыталась выгородить возлюбленного

Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области заявила, что ребёнок сам ударился головой

<p>Дом, где произошло убийство полуторагодовалого малыша ударом о стену. Обложка © <a href="https://t.me/mvd_38/1391" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Иркутской области</a></p>

Дом, где произошло убийство полуторагодовалого малыша ударом о стену. Обложка © ГУ МВД РФ по Иркутской области

Мать полуторагодовалого малыша, убитого отчимом в Иркутской области, пыталась отмазать мужчину перед полицейскими, рассказав выдуманную версию смерти ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Его мать пояснила, что он учился ходить, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Малыш скончался до приезда бригады медиков. Однако, согласно заключению эксперта, смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера", — говорится в сообщении.

Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области в момент трагедии копала картошку

Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области в момент трагедии копала картошку

Как уже писал Лайф, трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр. Мужчина несколько раз ударил полуторагодовалого пасынка о стену, из-за чего малыш скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный состоит на учёте у психиатра. На допросе он во всём сознался.

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров