Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области пыталась выгородить возлюбленного
Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области заявила, что ребёнок сам ударился головой
Дом, где произошло убийство полуторагодовалого малыша ударом о стену. Обложка © ГУ МВД РФ по Иркутской области
Мать полуторагодовалого малыша, убитого отчимом в Иркутской области, пыталась отмазать мужчину перед полицейскими, рассказав выдуманную версию смерти ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Его мать пояснила, что он учился ходить, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Малыш скончался до приезда бригады медиков. Однако, согласно заключению эксперта, смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера", — говорится в сообщении.
Как уже писал Лайф, трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр. Мужчина несколько раз ударил полуторагодовалого пасынка о стену, из-за чего малыш скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный состоит на учёте у психиатра. На допросе он во всём сознался.