Мать убитого отчимом малыша из Иркутской области пыталась выгородить возлюбленного

Мать полуторагодовалого малыша, убитого отчимом в Иркутской области, пыталась отмазать мужчину перед полицейскими, рассказав выдуманную версию смерти ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Его мать пояснила, что он учился ходить, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Малыш скончался до приезда бригады медиков. Однако, согласно заключению эксперта, смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера", — говорится в сообщении.