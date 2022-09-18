Оппозиционная партия "Шор" в Молдавии объявит бессрочные протесты в Кишинёве

Члены оппозиционной партии "Шор" в Молдавии намерены объявить бессрочными антиправительственные акции протеста в Кишинёве до тех пор, пока власти страны не уйдут в отставку. Об этом заявил глава Оргеевского районного совета республики Дину Цуркану в ходе митинга.

"Мы объявляем протесты нон-стоп до тех пор, пока власти не уйдут в отставку. День и ночь мы будем тут, на ступенях парламента и Администрации Президента, пока они не уйдут", — сказал член партии "Шор".

Он также добавил, что участников акции протеста могло быть гораздо больше, если бы правоохранители не мешали им добраться из разных районов Молдавии до Кишинёва. Тем временем, как сообщает РИА "Новости", протестующие уже установили больше 10 палаток, выстраивая "Городок перемен", перед зданием Парламента Молдавии. Председатель партии Илан Шор по видеотрансляции также заявил, что начиная с сегодняшнего дня массовые протесты будут проходить каждое воскресенье, пока руководство страны не уйдёт в отставку. А это произойдёт, подчеркнул оппозиционер, когда количество участников митинга достигнет 100 тысяч.