В Пентагоне знают, что старые снаряды HIMARS попадают по гражданским объектам

В Пентагоне понимают, что старые снаряды HIMARS попадают по гражданским, а не по военным объектам. Об этом стало известно при анализе исследований американских солдат, с которыми ознакомился RT. Утверждается, что эти боеприпасы не совсем надёжны и влекут за собой "сопутствующий ущерб".

"Можно предположить, что удары по гражданским целям и украинцы, и ранее американцы наносили сознательно. С целью запугать население. Но верно также то, что старые управляемые снаряды для HIMARS часто уходили с траектории и поражали объекты на очень большом удалении от выбранной цели. В этом случае, конечно, будут страдать мирные жители", — подчеркнул военный эксперт, генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов.

Недостатки в использовании комплекса неоднократно фиксировались в США. Так, в 2013 году полковник армии Роберт Эйгенс утверждал, что HIMARS нужно доработать. Было предложено усовершенствовать датчики приёма сигнала в ракетах и систему наведения на цель. А полковник Дэвид Рэйс в 2014 году говорил, что боеприпасы комплекса ещё с 2003 года показывали большую степень аварийности.

Эти заявления были сделаны в контексте боевых действий в Афганистане и Ираке, когда и применялись старые снаряды. Их хранение или утилизация, как отмечает член коллегии военных экспертов Сергей Белоусов, стоят дорого. Поэтому Вашингтон решил отправить данные боеприпасы на Украину, считает эксперт.

Причём за снаряды, переданные США Незалежной, Америка получает средства, которые направляет на производство новых, уже более качественных, обратил внимание специалист. В то же время то, что ненадёжные боеприпасы угрожают мирным людям, в Америке никого не волнует, подчеркнул Белоусов.