Молодой фигурист из США попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальному элементу
Американский фигурист Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря четверному акселю
Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как первым в мире сделал четверной аксель на соревнованиях.
"Только два других фигуриста в истории — Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев – младший — пытались выполнить четверной аксель на соревнованиях до того, как 17‑летний Малинин успешно приземлил его во время произвольной программы в Лейк‑Плэсиде. Это последний прыжок, который был успешно выполнен как четверной", — говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.
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Ранее Лайф сообщал, что Илья Малинин стал первым фигуристом в мире, который смог чисто выполнить четверной аксель на соревнованиях. Произошло это на турнире U.S. International Classic.
ТАСС / AP / Mark Zaleski