Молодой фигурист из США попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальному элементу

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как первым в мире сделал четверной аксель на соревнованиях.

"Только два других фигуриста в истории — Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев – младший — пытались выполнить четверной аксель на соревнованиях до того, как 17‑летний Малинин успешно приземлил его во время произвольной программы в Лейк‑Плэсиде. Это последний прыжок, который был успешно выполнен как четверной", — говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.