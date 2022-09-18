Байден ввёл режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона"

В администрации американского президента также добавили, что помощь планируют оказывать со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Штатов. По данным метеорологов, стихийное бедствие должно обрушиться на остров уже сегодня. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях и оползнях, также возможны перебои в подаче электричества. Людей просят не выходить из дома. К слову, "Фиона" уже пронеслась через несколько островов Карибского моря, в результате в Гваделупе погиб как минимум один человек. В некоторых районах французского острова выпало более 30 сантиметров осадков. Разрушены дороги, повреждены автомобили и жилые дома.