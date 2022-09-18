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18 сентября, 14:33

Байден ввёл режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона"

Американский лидер Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за надвигающегося тропического шторма "Фиона". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Последствия урагана "Фиона" на острове Гваделупа. Видео © Twitter / Jay Brown

"Джо Байден объявил о наличии режима ЧС в Пуэрто-Рико и дал распоряжение о федеральных мерах поддержки содружества из-за чрезвычайных условий, сложившихся там в связи с тропическим штормом "Фиона", — указано в сообщении.

В администрации американского президента также добавили, что помощь планируют оказывать со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Штатов. По данным метеорологов, стихийное бедствие должно обрушиться на остров уже сегодня. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях и оползнях, также возможны перебои в подаче электричества. Людей просят не выходить из дома. К слову, "Фиона" уже пронеслась через несколько островов Карибского моря, в результате в Гваделупе погиб как минимум один человек. В некоторых районах французского острова выпало более 30 сантиметров осадков. Разрушены дороги, повреждены автомобили и жилые дома.

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Ранее Лайф сообщал, что в Японии эвакуируют людей из-за тайфуна "Нанмадол". Кроме того, из-за непогоды отменено более 470 авиарейсов, запланированных на субботу и воскресенье. Также в воскресенье приостановят движение экспрессов на остров Кюсю.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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