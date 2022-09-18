Глава Херсонской области Сальдо впервые принял участие в совещании после госпитализации

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании. Об этом в эфире "Соловьёв Live" сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"С Владимиром Сальдо мы проводили первое [после госпитализации] совещание, я думаю, мы запишем совместное видео. <...> Владимир Сальдо жив, здоров, чувствует себя хорошо", — сказал он.