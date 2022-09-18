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18 сентября, 15:03

Глава Херсонской области Сальдо впервые принял участие в совещании после госпитализации

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании. Об этом в эфире "Соловьёв Live" сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"С Владимиром Сальдо мы проводили первое [после госпитализации] совещание, я думаю, мы запишем совместное видео. <...> Владимир Сальдо жив, здоров, чувствует себя хорошо", — сказал он.

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Напомним, 5 августа стало известно, что Владимира Сальдо госпитализировали. Сообщалось, что на этом настояли врачи. Лайф писал, что главу администрации доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.

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t.me / Владимир Сальдо

Григорий Воронцов

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