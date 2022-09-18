Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва попросила Минюст РФ добавить её в список иноагентов после того, как в тот же реестр внесли её мужа — комика Максима Галкина*. Соответствующее обращение артистка разместила в соцсетях. По мнению исполнительницы, её супруг хочет "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели", которые делают Россию "изгоем" и "утяжеляют жизнь граждан".

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова", — написала певица.

Добавим, что Галкин уже лайкнул пост, комика Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября. Согласно информации ведомства, юморист занимается политической деятельностью и получает доходы с Украины. При этом сам телеведущий назвал повод для внесения в список надуманным и заявил, что действительно когда-то получал деньги с Украины, но, однако, было это около десяти лет назад.