ВСУ обстреливают районы вблизи Запорожской АЭС

ВСУ наносят удары по районам в непосредственной близости от Запорожской АЭС и расположенной рядом с ней ТЭС. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Администрации Энергодара Александр Волга, уточнив, что обстрелы города продолжаются уже несколько суток подряд.

"Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости [от АЭС]. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны. Ведётся обстрел по расположенной в непосредственной близости тепловой электростанции. У нас здесь всё находится очень близко. Атомная станция от тепловой находится на расстоянии километра", — сказал он.