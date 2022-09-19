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Опубликовано 19 сентября 2022, 08:50

ВСУ обстреливают районы вблизи Запорожской АЭС

В Администрации Энергодара заявили об обстрелах ВСУ районов вблизи Запорожской АЭС

ВСУ наносят удары по районам в непосредственной близости от Запорожской АЭС и расположенной рядом с ней ТЭС. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Администрации Энергодара Александр Волга, уточнив, что обстрелы города продолжаются уже несколько суток подряд.

"Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости [от АЭС]. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны. Ведётся обстрел по расположенной в непосредственной близости тепловой электростанции. У нас здесь всё находится очень близко. Атомная станция от тепловой находится на расстоянии километра", — сказал он.

По словам Волги, даже присутствие миссии МАГАТЭ не повлияло на ВСУ. Они "не сильно стесняются" рабочей группы на территории Запорожской атомной станции и всё равно наносят удары по территории города.

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Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы. 17 сентября в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети после починки инженерами одной из четырёх основных внешних линий электропередачи.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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