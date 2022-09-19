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19 сентября, 08:44

Китай сделал строгое представление США из-за воинственных слов Байдена

МИД Китая выразил протест США из-за слов Байдена о готовности встать на защиту Тайваня

Китайский МИД выразил США протест. Причиной стало заявление американского президента Джо Байдена о том, что Штаты встанут на защиту Тайваня при вторжении КНР. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мао Нин.

"Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне", — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, высказывание главы Штатов грубо нарушает принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских совместных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня. Кроме того, заявление Байдена направляет ошибочный сигнал силам, которые выступают за независимость острова.

Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Напомним, ранее в интервью телеканалу CBS Байден пригрозил Китаю из-за Тайваня. Ведущий спросил у президента, будут ли США защищать остров в случае вторжения КНР. Тот сказал: "Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака". Журналист попросил уточнить, значит ли это, что американская армия будет задействована, в отличие от ситуации с Украиной, на что Байден ответил положительно.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Николь Вербер

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