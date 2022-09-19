Китай сделал строгое представление США из-за воинственных слов Байдена

Китайский МИД выразил США протест. Причиной стало заявление американского президента Джо Байдена о том, что Штаты встанут на защиту Тайваня при вторжении КНР. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мао Нин.

"Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне", — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, высказывание главы Штатов грубо нарушает принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских совместных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня. Кроме того, заявление Байдена направляет ошибочный сигнал силам, которые выступают за независимость острова.