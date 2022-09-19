Китай сделал строгое представление США из-за воинственных слов Байдена
МИД Китая выразил протест США из-за слов Байдена о готовности встать на защиту Тайваня
Китайский МИД выразил США протест. Причиной стало заявление американского президента Джо Байдена о том, что Штаты встанут на защиту Тайваня при вторжении КНР. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мао Нин.
"Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне", — сказала она на брифинге.
По словам дипломата, высказывание главы Штатов грубо нарушает принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских совместных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня. Кроме того, заявление Байдена направляет ошибочный сигнал силам, которые выступают за независимость острова.
Напомним, ранее в интервью телеканалу CBS Байден пригрозил Китаю из-за Тайваня. Ведущий спросил у президента, будут ли США защищать остров в случае вторжения КНР. Тот сказал: "Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака". Журналист попросил уточнить, значит ли это, что американская армия будет задействована, в отличие от ситуации с Украиной, на что Байден ответил положительно.
ТАСС / AP / Evan Vucci