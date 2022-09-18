Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Американский лидер Джо Байден не считает, что мир вновь вступил в состояние "новой, более сложной, холодной войны". По мнению президента США, международная ситуация пока ещё остаётся управляемой.

"Нет, я не считаю, что это новая, более сложная, холодная война", — сказал Байден в интервью CBS, комментируя встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Вместе с тем американский лидер напомнил, что предыдущая встреча глав РФ и Китая состоялась в феврале на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Вскоре после этого Байден позвонил Си Цзиньпину, чтобы предостеречь Пекин от оказания помощи Москве в обход санкций Запада. На данный момент у Штатов, как пояснил Байден, нет фактов, которые свидетельствовали бы о том, что Китай поставляет оружие российским военным. Вероятно, тот телефонный разговор сыграл свою роль в позиции, которую сейчас занял Пекин, считает президент США.