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18 сентября, 15:36

Гендиректор "Спартака" взял на себя вину из-за скандала с допингом Бальде

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что история с допинговым скандалом новичка команды Кейта Бальде является болезненной для клуба, а виноват в ней в том числе и он сам.

"Безусловно, наш клуб виноват, в частности я тоже. Эту ситуацию было сложно предвидеть. Всё произошло, это уже не изменить. Бальде пропустит и предстоящий чемпионат мира в Катаре. Самое печальное, что клуб и тренер не получили нужного игрока, на которого рассчитывали", — цитирует Мележикова "Спорт-Экспресс".

Новичка "Спартака" Кейту Бальде дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Новичка "Спартака" Кейту Бальде дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Ранее Лайф рассказывал, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован на три месяца из-за нарушения антидопинговых правил. Вернуться на поле форвард сможет не ранее 5 декабря этого года.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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