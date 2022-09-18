Гендиректор "Спартака" взял на себя вину из-за скандала с допингом Бальде
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что история с допинговым скандалом новичка команды Кейта Бальде является болезненной для клуба, а виноват в ней в том числе и он сам.
"Безусловно, наш клуб виноват, в частности я тоже. Эту ситуацию было сложно предвидеть. Всё произошло, это уже не изменить. Бальде пропустит и предстоящий чемпионат мира в Катаре. Самое печальное, что клуб и тренер не получили нужного игрока, на которого рассчитывали", — цитирует Мележикова "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф рассказывал, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован на три месяца из-за нарушения антидопинговых правил. Вернуться на поле форвард сможет не ранее 5 декабря этого года.
ФК "Спартак-Москва"