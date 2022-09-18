"Сочи" сыграл вничью с "Факелом" в матче десятого тура РПЛ

Открыть счёт сумели воронежцы. И сделали они это очень красиво: Морозов пяткой отправил мяч в сетку ворот южан в начале встречи. Однако уже через шесть минут Кристиан Нобоа восстановил равенство на табло. Во втором тайме "Факел" остался вдесятером после удаления Ивахнова, который за 11 минут до этого вышел на замену.