"Сочи" сыграл вничью с "Факелом" в матче десятого тура РПЛ
Футбольный клуб "Сочи" не смог переиграть воронежский "Факел" в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе "Фишт" завершилась вничью — 1:1.
Открыть счёт сумели воронежцы. И сделали они это очень красиво: Морозов пяткой отправил мяч в сетку ворот южан в начале встречи. Однако уже через шесть минут Кристиан Нобоа восстановил равенство на табло. Во втором тайме "Факел" остался вдесятером после удаления Ивахнова, который за 11 минут до этого вышел на замену.
Отметим, что "Сочи" после десяти туров имеет в активе 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Факел" же с восемью баллами идёт на 14-й строчке.
ФК "Сочи"