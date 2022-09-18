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18 сентября, 15:31

"Быки" идут к медалям: "Краснодар" обыграл "Химки" и поднялся на четвёртое место в РПЛ

"Краснодар" переиграл "Химки" в домашнем матче РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" переиграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1.

Добыть комфортное преимущество краснодарцы сумели уже в первой половине встречи. Сначала Эдуард Сперцян открыл счёт в дебюте встречи, а в середине тайма Никита Кривцов забил второй гол. Всё, на что хватило гостей, — точный удар Ильи Кухарчука в середине второго тайма. В добавленное время точку в матче поставил Кутовой.

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Благодаря этой победе "Краснодар" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА. "Химки" же занимают 13-ю позицию. Отметим, что команда Спартака Гогниева не может победить с 7 августа. Тогда командой руководил Сергей Юран.

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ФК "Химки"

Артур Белкин

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