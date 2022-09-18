"Быки" идут к медалям: "Краснодар" обыграл "Химки" и поднялся на четвёртое место в РПЛ

Добыть комфортное преимущество краснодарцы сумели уже в первой половине встречи. Сначала Эдуард Сперцян открыл счёт в дебюте встречи, а в середине тайма Никита Кривцов забил второй гол. Всё, на что хватило гостей, — точный удар Ильи Кухарчука в середине второго тайма. В добавленное время точку в матче поставил Кутовой.