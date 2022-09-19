В России за сутки выявили менее 50 тысяч новых случаев ковида
В России выявили 49 488 заражений коронавирусом за сутки
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 49 488 человек. Об этом информирует в понедельник федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Кроме того, зафиксирован 91 летальный исход, а 38 595 выздоровело после болезни.
Напомним, что днём ранее в России зарегистрировали 56 751 случай заражения и 101 смерть от коронавируса.
Между тем президент США Джо Байден уже заявил, что пандемия коронавируса "по факту окончена". Это заявление застало врасплох сотрудников Белого дома, которые отвечают за сферу здравоохранения, ведь слова Байдена прозвучали на фоне смерти более 12 тысяч американцев от ковида за последние 28 дней.