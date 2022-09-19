В России за сутки выявили менее 50 тысяч новых случаев ковида

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 49 488 человек. Об этом информирует в понедельник федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Кроме того, зафиксирован 91 летальный исход, а 38 595 выздоровело после болезни.